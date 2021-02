Keskus otsib vabatahtlikke saadikuid, kes hoolivad oma kodukoha turvatundest ja austavad võrdselt iga inimese inimväärikust. “Meie inimõiguste saadikutel on keskuse ettevõtmistes väga suur roll. Nad on tänuväärseks ühenduslüliks inimõiguste keskuse ja kogukondade vahel ning nad aitavad luua sellist Eesti ühiskonda, kus kõigil oleks mõnus elada,” ütles programmi juht Liina Rajaveer.

Eesti eri paigust pärit inimõiguste saadikud moodustavad võrgustiku inimestest, kelle südameasjaks on päriselt midagi head Eestis ära teha. “Saadikuna on mu silmaring kindlasti laienenud. See on täiesti asendamatu ressurss, et saan teiste inimõiguste saadikutega peegeldada teemasid, millega ma igapäevasel kokku ei puutu,” sõnas Lääne-Virumaa inimõiguste saadik Keio Soomelt.