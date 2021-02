Järva vallavalitsuse ehituse peaspetsialist Gilmar Krživets ütles, et menetletud lubasid on päris palju, mida näitab ka, et kui 2019. aastal andis ta välja 217 ehitus- ja kasutusluba ning ehitus- ja kasutusteatist, siis 2020. aastal 313. „Tuleb välja, et andsime Järva vallas välja ühe ehitusloa üle päeva," arvutas Krživets. „Suuremad olid Imavere üürimaja ja OÜ Latter NT büroohoone Amblas. Koigis asuv OÜ Thermoarena ehitas laoplatsi ja ehitab nüüd kuivatit. Ehitama või renoveerima asuti ka päris mitmeid laudakomplekse."