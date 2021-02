Üle-eestiline noorteorganisatsioon tunnustab endist Türi valla noort

Helina on osalenud Türi Põhikooli TORE ringis pea terve põhikooliaja ja vaatamata sellele, et ta tänasel päeval õpib Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis, peab ta ennast ikkagi eelkõige Türi põhikooli TORE vilistlaseks. Ta tuleb tagasi, esindab ühingut, aitab korraldada suvekooli – Helina on TORE laps.

TORE koostöökoordinaator Epp Priimägi rääkis Järva Teatajale, et TORE on juba pikka aega tunnustusi välja andnud. 2018. aastast nimetavad nad neid TORE päikesteks. Sellest ajast on nad välja andnud järgmisi tiitleid: supervisiooni kuldkäija, vilistlase vägev panus, tugiõpilaseeskuju, aasta juhendaja ja igal aastal on ka mõni eritiitel.