Vitamiinidega viiruse vastu?

Aeg-ajalt on meedias võinud näha pealkirju stiilis «See vitamiin päästab sind viiruse küüsist» või «Võta neid kolme toidulisandit ja sa ei jää kunagi koroonasse». Siiski on jäänud kaheldavaks, kui suur tõepõhi on all väidetel, mis seostavad vitamiinide söömist suurema vastupanuvõimega koroonaviirusele.