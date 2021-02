Teatrid paluvad saalides valida istekoht hajutusreeglit järgides

Etendusasutused tõdevad, et algselt müüdi pileteid klientiedele juba siis, kui oli lubatud täita kogu saal. "Valitsus kehtestas 1. veebruarist teatrile kohustuse hoida pool saali tühi ja publikut hajutada. Oleme osa pileteid tagasi ostnud ja saalid pooltühjaks saanud. Samas on välja müüdud parimad vaatekohad, mistap pooltühjas saalis kiputakse istuma endiselt tihedalt koos – ikka neil parimatel istekohtadel. Hajutamiseks vajame publiku abi," pöördus liit teatrikülastajate poole.

"Palun ole mõistev ja vastutulelik, kui palume wul teatrisaalis istuda mujale kui kohanumber sinu piletil. Palun ole mõistev ka siis, kui koht on lavast pisut kaugemal. Meie, teatrid, lubame, et jätame pool saali tühjaks ja tagame seeläbi kõigi saalisviibijate hajutatuse. Ja seda nii, et teaksime, kuhu sa istud, et vajadusel, kui tõesti on tervislikel põhjustel terviseametil vaja Sinu poole ettevaatuse mõttes pöörduda, oleks see võimalus olemas," seisab etendusasutuste liidu pöördumises.