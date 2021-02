„Miinijahtija Ugandi meeskond on selja taha jätnud intensiivse ettevalmistus- ja väljaõppeperioodi ning on valmis liituma NATO 1. alalise miinitõrjegrupiga. Olgugi, et tänane situatsioon nii maailmas kui Euroopas on viiruse tõttu võrdlemisi komplitseeritud, siis olenemata sellest on meeskond kõrgelt motiveeritud ning valmis eelseisvateks väljakutseteks,“ ütles miinijahtija Ugandi komandör, Koeru kandist pärit kaptenmajor jaanuari keskel kodusadamast väljasõitmise eel Martin Aeltermann.