Järvamaa on vaktsineeritute protsendiga maakondade tagaotsas

Perearstid ja vaktsineerimiskeskused on riskirühmade vaktsineerimiseks valmis juba kuu algusest, kuid seni on neile vaktsiine saabunud väikeste kogustena ja harva. FOTO: Shutterstock

Terviseameti koroonakaardilt võib näha, et kuigi vaktsineerimisega on algust tehtud ka Järvamaal, oleme me maakondade võrdluses vaktsineerituse protsendiga pigem tagaotsas.