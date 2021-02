Arvamusfestival mõjub Järvamaale hästi ja mitte ainult rahalises mõttes

Oma kodulehel ütleme, et arvamusfestival sünnib kodanikualgatusena ning saab teoks sadade inimeste vabatahtliku töö ja heade toetajate abil. See lause on algusest lõpuni puhas tõde – just selliselt juba üheksandat aastat toimimegi. Eelmisel aastal näiteks toetasid arvamusfestivali Paide linn, justiitsministeerium, Järvamaa omavalitsuste liit, kodanikuühiskonna sihtkapital, riigikantselei, Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Telia, Digikultuuriaasta, Miltton, Norden, Euroopa Parlamendi büroo Eestis ja Aktiivsete Kodanike Fond.

Soovin ümber lükata arvamust, et Paide linn või mõni teine õla alla panija toetab festivali suure summaga ise samaväärselt vastu saamata. Kahel viimasel väga erineval aastal oleme seetõttu tellinud tulemuste analüüsiks kultuuriministeeriumi loodud metoodika alusel tehtud regionaalse majandusliku mõju uuringu.

Faktide abil saab pildi selgemaks ja muuta ka skeptikute arvamust, kes kahtlevad arvamusfestivali toetamise mõttekuses.

Järgnevalt paar arvu viimase kahe aasta arvamusfestivali korraldusest: 2019. aastal oli toetus arvamusfestivalile Paide linna eelarvest 25 000 ja 2020. aastal 40 000 eurot. See on moodustanud arvamusfestivali eelarvest tubli kolmandiku. Leiame, et kohaliku omavalitsuse panus peabki olema nendel üritustel ja tegevustel, mis toovad Kesk-Eestisse inimesi.

Aga nüüd eespool mainitud uuringust. Nimetan peamised olulised arvud. 2019. aastal, kui Paide linna toetus oli 25 000 eurot, tõi iga ürituse korraldusse pandud euro regiooni tagasi 2,8 eurot, mil arvamusfestivali majanduslik mõju oli 401 419 eurot.

2020. aastal, kui Paide linna toetus oli 40 000 eurot, tõi iga euro tagasi hinnanguliselt 1,3 eurot ja majanduslik mõju oli 247 852 eurot. Tulususe vähenemise põhjustasid arusaadavalt koroonaepideemiaga seotud piirangud. Festivalil sai varasema 10 000 asemel osaleda 3500 inimest, kuid korraldusega seotud kulusid polnud võimalik samas mahus vähendada. Eelarves on oluline osa püsikuludel, lisaks polnud osalejate väiksemat arvu võimalik pikalt ette plaanida.

Arvamusfestivali majandust soodustav mõju avaldub eeskätt selle korraldusega lähedalt seotud ettevõtete ja asutuste tulude suurenemises ürituse ajal. Kasu saavad toitlustus- ja majutuskohad ning meelelahutus- ja kultuuriasutused. Mõju tööhõivele on väike ja seotud eelkõige festivali korraldusmeeskonnaga, kellest osa elab Järvamaal.

Käesoleva uuringu aluseks olnud materjalide eessõnas on samuti esile toodud, et kultuuri- ja spordiürituste majanduslik mõju regioonile on oluliselt suurem, kui esmapilgul osatakse hinnata. Sellisele järeldusele jõudsime ka meie. Uuringu järgi on festival suurendanud kohalike elanike kultuuritarbimist ning mõjunud positiivselt regiooni mainele ja kogukonnavaimule.

Üha paremaks on läinud koostöö kohalike asutuste ja ettevõtetega, kes panustavad aktiivselt ürituse õnnestumisse. Korduvkäijate suur määr (79%) näitab osalejate rahulolu festivaliga.