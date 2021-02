Eesti Laulu esimene poolfinaal toob vaatajateni tipp-tasemel kontserdi, kus artistid annavad endast maksimumi nii vokaalse esituse kui ka erilise lavashowga. “Proovid on läinud hästi ja oleme õhtuse otseülekande ootuses,” sõnab Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ja märgib, et kõrvuti intiimsete esitustega on oodata ka suurejoonelisi ning sõna otseses mõttes lennukaid lavashowsid.