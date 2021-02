„See on äärmiselt kahetsusväärne, et üritusel ohutusmeetmeid ei täidetud. Terviseamet paneb Eesti Laulu korraldajatele ja kõikidele osalejatele südamele, et piirangud ei ole välja töötatud kellegi kiusamiseks, vaid viiruse leviku piiramiseks,“ ütles Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. Ta lisas, et korraldaja peab arvestama, et üritus on suure tähelepanu all – praeguses epidemioloogilises olukorras on äärmiselt oluline olla heaks eeskujuks.