„Arvestades COVID-19 tervisekriisi negatiivset mõju majandusele, töökohtadele ning palkadele, saame prognoosida toimetulekutoetuse väljamaksmise kasvu ja majandusliku toimetuleku langust. Seetõttu eeldame, et 2021. aastal võib toiduabi vajada üle 20 000 inimese,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Seepärast on hea meel, et saime sel aasta suurendada 50% võrra toiduabi jagamise mahtusid ning 2021. aastal õnnestub jagada toiduabi senise kahe korra asemel vähemalt neli korda aastas.“