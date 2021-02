Mudilased tegid presidendi vastuvõtu peaproovi

Lasteaia direktor Grisly Kuuskler ütles, et selline tore "presidendi vastuvõtt" leidis neil aset teist aastat ning on tõenäoline, et sellest saab tore tava ka edaspidi. "Aga eks pidu ole igal aastal natuke isemoodi ning tänavust vastuvõttu iseloomustas kahtlemata püüd hakkama saada kontaktivabamalt," lausus ta.