Priit Värk: Geograafiliselt on Paide olnud Eestimaa keskpunktiks aegade algusest saati

Selle raporti kontekstis on kummastav paljude kaasmaalaste ja -linlaste leige suhtumine ja tahe teadlaste poolt väljatöötatud vaktsiiniga alistada koroonaviirus. Mõistetav on mure oma tervise pärast, sest kes tahaks terve inimesena lasta ennast süstlaga torkida?! Reaalses maailmas on aga haigused ja reaalses maailmas tuleb teha valikuid, mis ei tohiks lähtuda vaid egoistlikust maailmapildist. Kas vaktsineerida selleks, et Eesti haiglasüsteem püsiks, vaktsineerida selleks, et vanaemad ja -isad saaksid ohutult elada, et lapsed saaksid koolis kvaliteetset kontaktõpet või jätta see kõik tegemata ning loota, et küll teised teevad ja ajaga lähevad pahad asjad iseenesest mööda? Need rasked valikud on peagi iga eestlase enda kätes ja loodetavasti mõeldakse siis lisaks endale ka nõrgematele, kes vajavad meilt tegusid.