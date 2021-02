Liivi Aare tähistab käesoleval õppeaastal tööjuubelit – 35 aastat õpetajana. Selle aja jooksul on ta õpetanud inglise ja saksa keelt rääkima sadu, kui mitte tuhandeid Järvamaa õpilasi. Tööalaselt on Liivi väga pühendunud tehes oma tööd suure armastuse ja kirega ning ka õpilased on tema pingutusi märganud öeldes, et tema entusiasm ja energia klassi ees on muljetavaldav. Liivi töötab Paide Gümnaasiumis lisaks õpetajaks olemisele ka mentorina ning käesoleval aastal on ta mentoriks kümnele õpilasele. Lisaks tööle koolis korraldab Liivi mitmendat aastat järjest koos kaasõpetajaga inglise keele Järvamaa piirkondlikku olümpiaadi.