Klantsfoto sai villase koopia

Siis tuleb võtta nõel ja hakata tikkima nii, nagu õmblusmasina nõel käib: üles-alla. Kuniks villatort on aluskanga külge «nõelutud». Seejuures tuleb muidugi jälgida, et tikkimine vereproovivõtuks üle ei lähe, viltimisnõel on erakordselt terav ja varmas näpuotstesse auke tekitama.