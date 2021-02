Mehis Udam tegi laskesuusatajana maailmameistrivõistlustel supertulemuse

Mehis Udam tunnistas, et esialgu võeti ta MMile Eestis toimunud katsevõistluste tulemusena kaasa varumehena. Et üks suusataja aga tundis end haiglasena, siis sai Udam võimaluse võistlemiseks. „Polnud välismaal laskesuusatajana kordagi võistelnud ja arvasin, et võitlen 115-120 osaleja seas nii 60. koha eest,“ pakkus ta. „Et suutsin aga tiirudes pea külmana hoida ja pea puhtalt lasta, siis tuli hoopis kuues koht. Seda ka mulle endale korraliku üllatusena.“