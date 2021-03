Täna tuleb ilus ilm ja teeoludel ei ole ka midagi viga

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul püsivad õhus kerged miinuskraadid ja teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Päeval on päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur tõuseb plusspoolele.