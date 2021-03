Öösel valitsevad talvised, päeval kevadised teeolud

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves selgimistega ilm. Hommikul Ida- ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on nulli lähedane. Päeval on sajuta ja päikesepaisteline ilm. Nii õhu kui ka teepinna temperatuur tõuseb plusspoolele.