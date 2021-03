Selge ja sajuta on ilm ka kesknädalal

Ilmaprognoosi kohaselt on täna hommikul selge sajuta ilm. Õhutemperatuur on nulli lähedane ning teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega. Päeval on sajuta ja päikesepaisteline ilm. Nii õhu kui ka teepinna temperatuur tõuseb plusspoolele.