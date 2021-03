„Meie tulemused olid paremad kui me ootasime. Suutsime edukalt hoida äritegevuse tasakaalu nii teede ehituse kui ka korrashoiuteenuse vahel. Eriti paranes 2019. aastaga võrreldes meie ehitustegevuse kasumlikkus,“ ütles Eesti Teede juhatuse liige Tarmo Lood.

Ta tõi välja, et läinud aastal võitis Eesti Teed pindamistööde hanked seitsmes maakonnas, millest mahukaim oli Põlva ja Võru maakonna objekt maksumusega 1,1 miljonit eurot. Kokku teostas Eesti Teed mullu pindamistöid 6,7 miljonit euro ulatuses, olles sellega Eesti turuliider. „Olulised olid tööd ka kohalike omavalitsuste teedel, kus suurimad kliendid olid Saaremaa, Tori ja Rakvere vallad ning Pärnu linn,“ märkis ta.

Eesti Teed investeeris mullu materiaalsesse põhivarasse 1,4 miljonit eurot, millest suurem osa läks ettevõtte teehoolde ja ehituse tehnika uuendamiseks. „Teede pindamine ja korrashoid on valdkonnad, kus tuleb tehnikat pidevalt uuendada ja parandada, muuhulgas peab lähtuma sellest, et töömasinad on kombineeritult kasutuses aastaringselt,“ ütles Lood.

Verstoni juhi Veiko Veskimäe sõnul näitavad Eesti Teede eelmise aasta tulemused, et ettevõte seisab kindlatel jalgadel.

Selle aasta jaanuari lõpust kuulub Eesti Teed AS sajaprotsendiliselt teedeehitusfirma Verston koosseisu. Verstoni juhi Veiko Veskimäe sõnul näitavad Eesti Teede eelmise aasta tulemused, et ettevõte seisab kindlatel jalgadel. „Kuna Verstoni põhitegevus on seni olnud teedeehitus ning Eesti Teedel on tugev positsioon nii teede korrashoiu kui ka pindamise valdkonnas, tekib kahe ettevõtte ühendamisel uus sünergia, mis võimaldab kontserni tegevust laiendada ja pakkuda klientidele veelgi mitmekülgsemat teenust,“ selgitas Veskimäe.

Ta rõhutas, et kuna Eesti riik on otsustanud lähikümnenditel teha suuri investeeringuid taristusse, soovib Verston olla riigile taristu rajamisel ja hooldamisel heaks partneriks. „Samuti tahame panustada ka kogu tee-ehituse ja -hoolduse valdkonna uuendamisse, tehnoloogilisse arengusse ja keskkonnasõbralike lahenduste juurutamisse,“ lisas Veskimäe.