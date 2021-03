Uusaastasoovid jõudsid lõpuks Tartust Paidesse

Kirja avanud Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ütles, et nuputas tükk aega, mis nalja Tartu kolleeg teeb, kuni avastas ümbriku pealt, et kiri oli posti pandud 21. detsembril, see on natuke rohkem kui kaks kuud tagasi. «Märtsis ei oska nagu selle peale tullagi, et tegemist on uue aasta sooviga,» sõnas ta naerdes.