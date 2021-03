Kultuuritempli fuajees olid end vaktsineerijatena sisse seadnud Qvalitase arstikeskuse töötajad. Järvamaa haigla ja perearstikeskuste kõrval on Qvalitas nüüd kolmas asutus, kes vaktsineerimisega tegeleb.

Et süstimispunkt on sisse seatud Paides, ei tähendanud veel, et vaktsineerimine jääb Paide-keskseks. Esimest doosi olid oodatud saama kõik selleks soovi avaldanud politsei- ja päästetöötajad üle maakonna.