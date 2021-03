PAMTi direktor Martha-Beryl Grauberg tunneb rõõmu nii vanade kui uute tooliklubiliste üle. “Enamik senistest tooliklubi liikmetest jätkab ka nüüd, mille üle on meil väga hea meel. Lisaks teevad rõõmu uued liitujad. Selline toetus on kultuuriasutustele keerulisel ajal äärmiselt oluline ning kinnitab, et meie tegemised on publikule korda läinud,” ütles Grauberg.

Kui varasematel aastatel on tooliklubi tool maksnud 100 eurot, siis seekord oli võimalus tool soetada ka 50 euro eest ning seda kasutati aktiivselt. “Soovisime pakkuda võimalust meie maja tegemisi toetada ka väiksema summaga ning on rõõm näha, et see tõi meile toetajaid juurde,” rääkis Grauberg.

Paide Gümnaasiumi korraldusjuht Margit Udam oli üks neist, kes liitus tooliklubiga esmakordselt. “Tegin endale sünnipäevakingituse ja otsustasin toetada PAMTi bändiruumi väljaehitamist. Olen kogu Paides elatud aja töötanud laste ja noortega ning bändiruum on noortele muusikutele väga oluline koht, kust alustada oma muusikuteed,” põhjendas Udam.

Toetussumma eest on plaanis soetada salvestamiseks vajalikku helitehnikat ja -sisustust mullu valminud uude bändiruumi. Maja helimeister on koostanud nimekirja vajaminevatest seadmetest ning peatselt on plaanis tellimused sisse anda.

Kõik tooliklubi liikmed said soovi korral suurde saali omanimelise tooli, toetajate nimed pannakse ka uue bändiruumi seinale. Et seekordne tooliklubi aktsioon kujunes pikemaks kui varasemad, jäävad nimesildid toolidele 2023. aasta märtsini.

Paide Muusika- ja Teatrimaja tänab tooliklubi liikmeid: Aili Rebas, Aime Roosioja, Aivar Tubli, Anne Kivimäe, Anneli Tumanski, Arto Saar, Arvamusfestival, Comfort AE AS, Cramo Estonia AS, Edith Tänavots, Elle Näppo, Erich Einstein, Eve Tambre, Haart Ehitus OÜ, Heleri Vallimägi, Hindreku Turismitalu, Janno Kiviorg, Järva Teataja, Karlis Ainjärv, Karola Jaanof, Kermo Pajula, Konesko AS, Kulno Klein, Leonora Kannike, Lipi Lapi Äri, Margit Udam, Mari-Liis Klein, Marina Klein, Marju Raja, Markko Klein, Merle Kiviorg, Milvi Tubli, Paide MEK AS, Paide Teatrikohvik, Paide Vesi AS, Peeter Lodi, Peeter Saldre, Piret Kanne, Pizzakiosk OÜ, Priit Värk, Rain Plekitööd OÜ, Rein Rebas, Siret Pihelgas, Stora Enso Eesti AS Imavere saeveski, Taivo Kivimäe, Tatjana Ivanova, Tiina Einstein, Tiit Kanne, Tiiu Saarist, Tooni Sõmer, Triin Randväli, Vaaros OÜ, Valeri Ivanov, Valev Väljaots, Vello Talviste, Viive Talviste, Ülle Müller ning mitmed teised armsad sõbrad.