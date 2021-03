„Igasuguses avalikus siseruumis viibimisega kaasneb risk koroonaviiruse levikuks. Sestap soovitame dokumente taotleda PPA iseteeninduses ning hoida PIN-koodid turvalises kohas, et nende kadumisel ei peaks uusi paroole taotlema. Nii vähendame kontakte, hoiame klientide ja ametnike tervist ning aitame kaasa sellele, et teeninduste järjepidev töö pandeemia ajal oleks tagatud,“ ütles Põhja prefektuuri teenindustalituse juhataja Tiina Rekkaro.

Kui ID-kaardi või elamisloakaardi turvakoodide ümbrik on kadunud ja PIN-koodid ununenud, saab uued PIN-koodid vaid PPA teenindusest. Turvakoodide ümbrik väljastatakse üldjärjekorras ja aega broneerida selleks ei saa. „Üle poolte klientidest, kes tulid teenindusse uusi PIN-koode küsima, ei olnud teadlikud, et koodide asendamine on tasuline teenus – riigilõiv on viis eurot,“ rääkis Rekkaro.

Igasuguses avalikus siseruumis viibimisega kaasneb risk koroonaviiruse levikuks.

Rekkaro soovitab turvakoodide ümbrik hoida turvalises kohas ja võimalusel PIN-koodid meelde jätta. „Mitte mingil juhul ei tohi kirjutada PIN-koode ID-kaardile või hoida ID-kaarti ja PIN-koode koos – nii saab kaardi kaotamise või varguse korral pahatahtlik inimene neid kuritarvitada,“ lisas ta.

Juhul, kui ID-kaardiga saadud PIN-koodid ei jää meelde, võib neid iseseisvalt muuta ID-tarkvaras: https://www.id.ee/artikkel/pin-koodide-ja-puk-koodi-muutmine-2/. Vältida tuleb lihtsaid variante nagu näiteks oma sünnikuupäev või lihtsaid numbrikombinatsioone 0000, 1234 jms.

Kui ID-kaart või elamisloakaart on aegumas, on võimalik uus dokument taotleda mugavalt enda arvutit või telefoni kasutades iseteeninduses ja teenindusse tulla vaid uue dokumendile järele. Teeninduse mugavamaks ja kiiremaks külastamiseks tasub eelnevalt broneerida aeg aadressil https://broneering.politsei.ee/.

„Hoiame teineteise tervist vastastikku. PPA teeb omaltpoolt kõik selleks, et teeninduste külastamine oleks klientidele võimalikult turvaline. Klientidele tuletame aga meelde, et loomulikult ei tohi teenindusse tulla haigussümptomitega inimesed ja need, kellel lasub isolatsioonikohustus. Sellisel juhul peab broneeringu tühistama ja valima uue aja. Kui ilmneb, et teenindusse tulnud inimene peab olema eneseisolatsioonis, edastame selle info Terviseametile, kellel on õigus alustada rikkumise korral menetlust,“ sõnas Rekkaro.

Ta tuletas meelde, et pass ei ole kohustuslik dokument ning kui inimese töö ei ole seotud reisimisega, ei ole passi aegumisel uue taotlemisega kiiret.

„Passi on vaja reisimiseks inimestel, kel puudub kindel kodakondsus. Eesti kodanikel on passi tarvis vaid reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu, Euroopa Liidu siseselt piisab ID-kaardist. Nii Eesti kodaniku kui ka välismaalase passi saab taotleda iseteeninduses,“ ütles Tiina Rekkaro. Eesti kodaniku dokumentide riigilõiv on iseteeninduses viis eurot soodsam.