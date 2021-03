Järvamaa politseinike ja päästjate suhtumine vaktsineerimisse on soosiv ja suurem osa neist sai esimese doosi teisipäeval kätte. FOTO: Dmitri Kotjuh

Tänahommikuse seisuga on Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritud vähemalt ühe vaktsiinidoosiga 101 452 inimest, neist 43 942 on saanud ka teise doosi. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 145 394 korral.