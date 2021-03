Järvamaa haigla koroonaosakond töötab täistuuridel

See, et Eesti haiglad töötavad võimete piiril, pole enam kellelegi uudis. Pealinnas on juba kärbitud plaanilise ravi osutamist, sest rohkete koroonapatsientide kõrvalt ei jätku lihtsalt töökäsi. Ka väikeses Järvamaa haiglas on peaaegu kõik koroonahaigetele eraldatud voodikohad täis ja töö käib üsna võimete piiril, kuid plaanilise ravi kärpeid pole tehtud.