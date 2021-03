Kaugõpe paneb õpetajad proovile

Siiski leidub õpilasi, kes teevad ka praegu tublisti tööd ja pingutavad. Mõnele sobibki individuaalne töö rohkem. Vähemasti ei sega kodus ükski jutukas kaasõpilane tunnitööle keskendumist.

Kaugõpe on Kipsi meelest raske kõigile: nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele. Tema peab sellist õppevormi pigem häda­abilahenduseks.

Õpilased saadavad kirju ka hilisõhtul

Õpetajate töökoormus on kaugõppe ajal Kipsi hinnangul poole suurem. Eelmist kevadet meenutades ütles ta, et on seekord targem. Siis istus ta hommikul kell kaheksa arvuti taha ja tõusis sealt südaöö paiku. Vahepeale jäi umbes kolmetunnine paus, mis kulus toiduvalmistamisele ja söömisele. Pärast mitut kuud sellise tempoga töötamist tundis Kips kevade lõpuks, et ei jõua, ei taha ega suuda enam. «Kõige hullem on arvuti taga istumine. Silmad ütlevad üles ja istmik on ka juba kandiline,» sõnas ta.

Küsimusele, kuidas ta sellisele koormusele vastu pidas, vastas Kips naerdes: «Kui sa oled nii loll ja lased õpilastel nii palju töid endale kontrollimiseks saata, siis pead ju vastu pidama.»

Praegu on õpetaja Kips läbipõlemise vältimiseks kehtestanud kindlad piirid ja õpilaste kirjadele pärast kella viit õhtul enam ei vasta.

Üksjagu õpilasi kirjutab õpetajatele isegi hilisõhtul. Kipsil on õpilastega Messengeris nii klassigrupid kui ka eravestlused.

Õpetajatele loodud psühholoogilise tugiliini kohta ütles Kips, et kindlasti on mõnel seda tarvis. Kaugõpe väsitab ka õpetajaid vaimselt, aga koolipsühholoogid tegelevad rohkem lastega ja kõigis väikestes maakoolides psühholoogi polegi. Sellele vaatamata on Kips seda meelt, et õpetajaamet pole praegu ainus, mida on raske pidada. Meditsiinitöötajatel, politseinikel ja poemüüjatel on võibolla veel raskem. «Peame hakkama saama, ei ole muud varianti,» lisas ta.

Järva-Jaani gümnaasiumi ja Peetri kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Erik Vilbu on ametis esimest aastat. Kui paar nädalat tagasi tuli teade kaugõppele üleminekust, siis ei osanud Vilbu sellest esialgu midagi arvata, sest see on talle esmakogemus. Ta aimas vaid, et arvuti taga istumist on edaspidi rohkem.

Vilbu annab ainet nii õpilastele videotunde tehes kui ka neile iseseisvat tööd jättes. Videotunnid hõlmavad sageli iseseisvaks tööks valmistumist või juba valmis tööde üheskoos ülevaatamist.

Töömaht on suurenenud kordades

Üldjoontes polegi tunni ülesehitus Vilbu meelest nii palju muutunud. Küll on raskem näiteks teha tundidesse liikumispause, nagu tal varem tavaks oli. Praegu kulub suur osa aega sellele, et õpilased saaksid ülesanded arvutis lahti.

Ka Vilbu ütles, et tavatempos ainega edasi liikuda ei saa.

Kodutöid Vilbu eriti ei jäta, pigem tuleb lõpetada tunnis alustatu. «See muutuks õpilasele tapvaks, kui ta peaks terve päeva arvuti taga istuma,» sõnas ta.