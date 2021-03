Jäätmeid liigiti koguda on endiselt hädavajalik

Tellijale

Mina kuulun siiski klaas-on-pooltäis-klubisse ning jätkan jäätmete liigiti kogumist. Miks? Kuulake mind ära, enne kui käega lööte.

Kõigepealt, ma ei salga, et olmejäätmete ringlusse võtmine jätab Eestis üsna kõvasti soovida ja viimastel aastatel ei ole meie seis kuigivõrd paranenud. Samuti on tõsi, et leidub neid, kes petavad pakendijäätmete turule laskmise kogustega, ning kusagil käib fiktiivsete taaskasutustõendite väljastamine.

Selliste pettuste avastamisega tegelevad keskkonnaameti järelevalve inimesed päevast päeva ja nad teevad seda täie pühendumusega. Üsna pea avaldatakse järelevalve eelmise aasta tulemused ja siis on needki rikkumised kõigile teada.

Siiski ärgem unustagem, et jäätmeteke on tagajärg. Mida vähem pakendame ja pakendatud kaupa ostame, seda vähem meil üleüldse jäätmeid tekib.

Tegelikkus on kahjuks ka see, et kõik meie eraldi kogutud pakendijäätmed ei jõua ringlusse. Liigiti kogumiseta jõuaks muidugi veel vähem.

Keskkonnaministeerium on viimastel aastatel teinud hulk ettepanekuid, kuidas jäätmevaldkonda arendada. Seni on need ettepanekud ja lahendused takerdunud erimeelsuste taha. Küll saab päris kindlalt rääkida sellest, et juba lähiaastatel plaanime jäätmekäitlusse suunata üle 50 miljoni euro Euroopa Liidu raha. Seejuures on kavas toetada jäätmekäitluse kõiki etappe alustades digiühiskonnale kohastest nutikatest jäätmekonteineritest ja lõpetades ringlussevõtu tehnoloogiatega.

Aga tulgem tagasi pakendijäätmete juurde. Mure oleks muidugi väiksem, kui neid üldse vähem tekiks. Selleks on paraku kõige mõistlikum ise millegi kasutamisest loobuda. Näiteks kui ostame kohvi kaasa, ei kasuta me ühekorrapapptopsi, vaid korduskasutatavat nõud. Nõnda ei tekikski kohvi juues erilisi lisajäätmeid. Muide, hiljuti käis läbi uudis, et Eesti inimesed kasutavad umbes 200 000 ühekorraplasttopsi päevas. See teeb nädalas 1,4 miljonit ja aastas umbes 73 miljonit topsi.

Kui võtame kohvi kõrvale ka pakendatud võileiva, haarame kaasa plastpudelis karastusjoogi ja magustoiduks ühe šokolaaditahvli, tekib juba neli pakendijäädet. Ilmselt on kohvitops lamineeritud papist, võileivakarp pakendiplastist, karastusjoogipudel PET-plastist ja šokolaadipakend mitmest materjalist, näiteks plastist ja alumiiniumist. Kusjuures see on väga väike osa toodetest, mille tarbimise järel pakendijäätmed tekivad, aga mille teket saaks edukalt vältida.

Vaatame nüüd, milline on nende pakendijäätmete edasine teekond.

Kui viskame kõik need pakendid ühte konteinerisse – oletame, et tankla kõrval olevasse segaolmejäätmete kasti –, on nende teekond kas otse põletusahju või veelgi halvemal juhul prügilasse kindel.

Kui prügilasse, siis loodetavasti läbib kasti sisu sortimisse ja pakend jõuab ikkagi põletusse. Miks? Sest see materjal on nii määrdunud ja teiste materjalidega segunenud, et seda ei ole võimalik ka parima tahtmise korral ringlusse suunata.

Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu järgi moodustavad segaolmejäätmetest 30 protsenti pakendijäätmed. Kui need jäätmed suunatakse põletusse, lisandubki statistikasse, et nii palju pakendijäätmeid põletati. Näiteks 2019. aastal koguti segaolmejäätmetena kokku 36 000 tonni plastpakendijäätmeid. Need lõpetasid oma teekonna jäätmepõletuses või prügilas.

Seega nendele pakendijäätmetele, mis visati koos kõige muuga ühte konteinerisse, ei antudki võimalust ringlusse jõuda. Suurem lootus on selleks nendel pakendijäätmetel, mis jõuavad just pakendijäätmete konteinerisse. Kuid ka seal on üks suur aga. Kui mina viskan oma pakendijäätmed korrektselt avalikku konteinerisse, siis on sellest vähe kasu juhul, kui kas või üks inimene kallab sinnasamma kogu oma määrdunud jäätmevaranduse. Selline konteiner on sama hea kui segaolmejäätmete oma ja selle sisu võidakse ka sellele vastavalt liigitada. Ja taas sõidab konteineri sisu jäätmepõletustehasesse või prügilasse. Karm, aga tõsi.

Siiski on suurele osale pakenditest antud võimalus jõuda kuuma ahju või kõleda prügila asemel sortimisliinile. Paraku jõuab sinnagi koos pakenditega kõiksuguseid muid jäätmeid, olgu selleks vanad kalossid, banaanikoored või vastlapäeva hernesupp. Kahjuks on ka hulk pakendeid tootjatel disainitud sedasi, et neid polegi võimalik ringlusse võtta, või on see nii energia- ja ressursikulukas, et ei ole lihtsalt mõistlik.

Nüüd jõuame tagasi kohvi, võileiva, karastusjoogi ja šokolaadini. Selliste pakendijäätmete hulka, mida ringlusse ei saagi võtta, kuuluvad suure tõenäosusega kohvitops ja šokolaadiümbris. Sortimisliinil liiguvad need kasti, millel on kiri «Põletada» või «Maha matta».

Selliseid pakendeid on kahjuks liiga palju. Siia lisanduvad ka kahjustada saanud pakendid, näiteks liiga määrdunud või sellised, mille puhul pakendimaterjal ei ole eristatav. Nii saamegi hulga pakendit, mis sorditakse välja ja mis jõuab sortimisest hoolimata ikkagi põletusse. Seejuures on Iru jäätmepõletus­tehasel õigus põletada ainult sortimisel väljapraagitud pakendijäätmeid. Karastusjoogipudel ja võileivakarp sorditakse aga suure tõenäosusega välja ning saavad uuesti pudeliks või karbiks või mõneks muuks kasulikuks tooteks. Oleks vaid selliseid pakendeid rohkem!

Kahjuks on ka siin üks suur takistus. Nii nagu mõni toode ei leiagi kunagi endale ostjat, võib juhtuda ka ringlusse võtuks väljasorditud pakendijäätmetega. Mõnele materjalile lihtsalt ei ole turgu ja kahjuks on mitme materjali puhul nõnda läinud. Kusjuures põhjuseks võib olla ka see, et küsitakse liiga kõrget hinda. Nii on juhtunud näiteks tetrapakkidega.

