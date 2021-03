MTA sulgeb tänasest kõik teenindusbürood

Teenindusbürood avatakse esialgse plaani järgi uuesti 12. aprillil. Sulgemine tähendab seda, et teenindusbüroodes ei saa esitada paberil tuludeklaratsioone, samuti ei toimu kliendinõustamisi. Küll aga jääb avatuks tolliteenindus. Füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg on 30. aprillil, ent paberil tuludeklaratsioone võtab MTA vastu ka pärast seda, vähemalt mai lõpuni.

„Vabariigi valitsus kehtestas alates neljapäevast riigis ranged piirangud, et takistada koroonaviiruse levikut. Selleks, et aidata kontakte vähendada ning kaitsta oma klientide ja töötajate tervist, otsustasime teenindusbürood sulgeda,“ ütles MTA klienditeeninduse valdkonnajuht Heli Kullamaa.

Kullamaa lisas, et kuigi lõviosa tuludeklaratsioonidest esitatakse elektrooniliselt, siis on alati inimesi, kes eelistavad deklaratsiooni teha paberil. „Teenindusbüroode sulgemise tõttu võtame paberil deklaratsioone vastu ka pärast tähtaega, ent soovitame siiski esitada deklaratsioon elektrooniliselt, kui vähegi võimalik,“ ütles ta.

Praeguseks on esitatud 585 000 tuludeklaratsiooni, neist 98,5% elektrooniliselt. Esitatud deklaratsioonide põhjal kuulub tagastamisele 175 miljonit eurot enammakstud tulumaksu ning juurdemaksmisele 21 miljonit eurot. Praeguseks on juba tagastatud 110 miljonit eurot. Lisaks on 3100 inimest suunanud enammakstud tulumaksu annetuseks summas 134 000 eurot.