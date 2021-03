Andmekaitse inspektsioon: võitluses viiruse vastu ei tohi ununeda inimeste õigused ja vabadused

AKI kirjutab, et kõikide COVID-positiivsete töötajate, laste, õpetajate, lapsevanemate ja muude isikute kohta ei ole õigust teistele infot jagada ilma nende selge nõusolekuta. Kui kohusetundlik töötaja on oma tööandjat diagnoosist teavitanud, ei tähenda see seda, et tööandja võib teavitada tervet kollektiivi.