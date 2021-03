Omavalitsus- ja koolijuhid on ühte meelt selles, et koduõppel olles on õpilastel õigus süüa koolilõunat nagu igal teiselgi koolipäeval. Seepärast panevad koolid kokku nädala või paari varuga toidupakid tingimusel, et need jõuavad õppuriteni. Eelmise kevade ja aastalõpueelse kaugõppega võrreldes on huvi pakkide vastu märgatavalt suurenenud.