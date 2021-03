Neljapäevast kehtima hakanud koroonapiirangud puudutavad oluliselt ka raamatukogude töökorraldust. Hea uudis on see, et ajal, mil tuleb kodus püsida ja on parim aeg raamatuid lugeda, on raamatukogud laenutuseks ühel või teisel moel siiski avatud.