EKRE poliitiku Kalle Grünthali avaldus, kus ta kutsub inimesi üles vaktsineerimisest loobuma on vastutustundetu ja teeb häbi tervele parlamendile. Rahvasaadikutelt eeldaks tasakaalukat ja argumenteeritud debatti. Eesti on hetkel raskemas olukorras kui ükski teine riik maailmas ja praegu peaksime kõik ühiselt pingutama, et COVID-19 kriis seljatada.

Veel aasta tagasi käis Grünthal istungitel kileülikonna, kummikinnaste ja kaitsemaskiga, rõhutades ohutuse tähtsust. Nüüd, pärast opositsiooni langemist, on Grünthali seisukohad kardinaalselt muutunud. Tuletan meelde, et praegu on mängus inimelud ega ole kohane teha poliittsirkust. Oma naba imetlemise asemel tuleb suunata pilk kaugemale!

Eesti haiglates on peaaegu kõik koroonahaigetele eraldatud voodikohad täis ja inimressurssi otsas. Meditsiinitöötajad teevad üliinimlikke pingutusi, et olukorda päästa. Mul on neist südamest kahju. Ma ei kujuta ette, mis tundega nad Grünthali avaldust loevad. Igavesed piirangud või tagasipöördumine normaalsusesse - need on valikud, millest peaksime praegu rääkima. Paremat alternatiivi kui vaktsineerimine immuunsuse saavutamiseks ja viiruse mõjude vähendamiseks praegu ei ole. Loomulikult tuleb igale inimesele läheneda personaalselt ja leida talle sobiv lahendus.

Praegusest kriisist väljumiseks on esmatähtis kaitsta vaktsineerimisega võimalikult kiiresti COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid - neid, kes võivad põdeda haigust väga raskelt, vajades haiglaravi.

On olemas selged tõendid, et vaktsineeritud inimese võimalus koroonaviirusesse nakatuda on tunduvalt väiksem ja kui see peaks juhtuma, siis on haiguse mõju oluliselt leebem. Kui meil õnnestub sügiseks kogu elanikkond ära vaktsineerida, siis on alust arvata, et Eesti ei pea enam piiranguid kehtestama.