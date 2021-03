ASi Paide Vesi kasumiaruannet lugedes kukub suu üllatusest lahti: 23 aasta jooksul on väike 15 töötajaga ettevõte teeninud üle 29 miljoni euro kasumit! Võiks arvata, et AS Paide Vesi tegeleb nafta ammutamise, mitte Paide ja Järva valla elanikele vee ja kanaliseerimisteenuse osutamisega.