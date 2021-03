„Väikelaste mürgistused juhtuvad enamasti tähelepanematusest. Lapse ravimipudel aetakse segamini mõne teise pudeliga või manustatakse ravimit valesti. Samuti unustatakse ravimid ja kemikaalid laste vaate- ja käeulatusest turvalisse kohta panna,“ selgitas mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Mürgistusteabekeskuse poole on pöördutud üha enam olukordades, kus segamini on aetud erinevad kümnemilliliitrised pudelid. Taolistes pudelites on näiteks D-vitamiini tilgad, silmatilgad, eeterlikud õlid, elektroonilise sigareti vedelik jpm. Enam kui pooled (57%) infoliinil nõustatud kuni 6 kuu vanuste lastega juhtunud mürgistustest juhtuvad just sel moel. Väikelapsele ekslikult valest pudelist antud tilgad võivad lõppeda väga raskete tervisekahjustustega.

„Mida enam taolisi pudeleid kodudes on, seda enam on neid omavahel segamini aetud. Kasulik on hoida ravimeid ja muid väikepudeleid eraldi. Nii välditakse olukordi, kus kiirustades või väsimuse tõttu haaratakse tähelepanematusest vale pudel ja tagajärjeks on mürgistus. Lastele mõeldud ravimid on kõige parem üldse eraldi hoida,“ soovitas Mare Oder.

Levinud on ka mürgistusõnnetused, kus keedukannu on jäänud katlakivieemaldi kontsentraat või lahus ja selle veega on tehtud lapsele piimasegu või muud toitu. Taolise õnnetuse ennetamiseks tuleb katlakivitöötluses olev kann selgelt märgistada. „Kõige parem on lapsevanematel luua eksimuste vältimiseks süsteemid, mis ei vea alt ka siis, kui ollakse väsinud või tuleb toimetada kiirustades,“ lisas Mare Oder.

Oluline on meeles pidada, et kodukeemia ja ravimid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. 6-12 kuu vanuste lastega juhtunud mürgistustest 50% on seotud sellega, et laps on ise ulatunud talle ohtliku tooteni.