Uuriva ajakirjanduse portaal alustas järjejutuga missioonisõdurite lugudest

"Mu kabineti seinal, alumiiniumikarva raamis on suur Eesti kaart. Liiga suur. Olen seda kaarti vaadeldes vahel mõelnud, et ega Eesti ise nii suur polegi kui see kaart. Oma Järvamaa talumajagi leiaksin sellelt hea tahtmise korral üles. Selle talu õuel asuvad mustsõstrapõõsad on igatahes Google Mapsis näha. Nende põõsaste kõrval haigutanud II maailmasõja aegse lennukipommi lehtri ajasin kohe talukoha ostmise järel kinni," algab uuriva ajakirjanduse veebiväljaande Levila uue missioonisõduritest jutustava järjejutu esimene osa Toomase looga.