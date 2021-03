Majandusteadlase, Tartu ülikooli majandusteaduskonna professori Urmas Varblase meelest on meil praeguses majanduskriisis hoopis paremad võimalused, kui olid kümme aastat tagasi, mil põhiline märksõna oli kärped. FOTO: Kristjan Teedema

Koroonaviiruse Eestisse jõudmisest on möödas aasta ja niisama kaua on see rusunud meie majandust, ent nii mõnegi sektori puhul ei saa räsitusest rääkida. Samuti leidub Tartu ülikooli majandusteadlase Urmas Varblase meelest pääsetee: vaktsineerimine.