Eelmistel valimistel, kus Järva valla lipu alla ühines seitse valda, valiti uus volikogu, kes oma tegevuses pidi lähtuma ühinemislepingust. Aastad on näidanud, et ühinemisleping on saanud takistuseks paljude valdkondade arengus. Olen tihti kuulnud esitatud ettepanekutele vastuseks, et see pole võimalik, sest ühinemislepingus on kirjas teistmoodi.