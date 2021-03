Eelmisel sügisel Lõunamaale lennanud valge-toonekurepaar on eelduste kohaselt mõne nädala pärast pesitsuspaika naasmas, ega kujuta ettegi, et nende kodukorsten, mille küljes oli Järva-Jaani kunagise kutsekeskkooli teine ühiselamu, on vahepeal ära lammutatud.