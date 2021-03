Linnameeskonna noortetöö juht: Koostöö on edu võti

Margus Luts: "Kindlasti oli see pakkumine minu jaoks väga suur väljakutse. Arvan, et sellised väljakutsed tuleb vastu võtta ja enda arendamine ja elukestev õpe on edasiviiv jõud. Uues ametis olen sisseelanud, treenerite tiim on meil tore, toetame üksteist, samuti juhtkond on väga abivalmis, samuti keskkond on tuttav, olen varasemalt töötanud nii Järva vallas kui Türi vallas noortetreenerina ja tuttav on ka Paide. Sisseelamine on läinud hästi ja kõik inimesed on mu kõrval olnud väga toetavad. Väga tore on olnud."