Pood nagu kameeleon: esmatarbekaupade ja rõivakauplusest toidupoeks, siis laoks ja lõpuks välimüük

Eelmisel laupäeval pahandas kohalik ettevõtja ja Järva vallavolikogu liige Teet Kallakmaa Facebookis, et hoolimata piirangutest on Järva-Jaani keskplatsi väikepood avatud. «Praegu peaks piirangute tõttu olema avatud vaid esmatarbekaupu pakkuvad poed. Kas riided ja muu selline kaup kuulub sinna alla? Kas on õiglane, et ajal, kui kõik sarnased poed on ennast sulgenud, on üks lahti. Ja veel kuidas lahti, ei ühtegi silti koroonapiirangutest lähtuvalt. Vaid müüjal oli visiir ees. Poes oli üks ostja ja see ka ilma maskita. Omanikud tegid mulle selgeks, et koroonat ei ole, on vaid gripp,» kirjutab Kallakmaa.