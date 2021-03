Toetuse andmise eesmärk on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel. Toetuse abil saavad kutse- ja kõrgkoolid koolitada oma praktikajuhendajaid, arendada töökohapõhist õpet, töötada välja uusi praktikavorme, saata õpetajaid stažeerima tööandjate juurde ning kutsuda uusi praktikuid kooli õpetama.

„Kvaliteetse kutse- ja kõrghariduse lahutamatu osa on praktika, kus õppija saab väärtusliku kogemuse, et hiljem tööturul paremini toime tulla,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin. „Avatud taotlusvooru projektide rohkus näitas, et õppeasutused väärtustavad kvaliteetset praktikat ning peavad oluliseks ka ettevõtete kaasamist.“