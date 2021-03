Läinud nädalal otsustas kaitsevägi, et teisiti tuleb korralda ka eesootav Kevadtormi. Algselt pidi suurõppusel osaleme umbes 2500 reservväelast. «Üle tuhande nendest [kutsetest] oleme me tühistanud,» ütles Tikerpuu. «Alla tuhande oleme me edasi lükanud kas teise poolaastasse või järgmisse aastasse. Ja praeguse hetkega on umbes 300 reservväelast, keda me õppekogunemisele ootame. Me oleme teinud väga põhjaliku valiku ja prioritiseerinud, et kes on tõesti hädavajalik.»