Liisa Pakosta: Kõige suurem kannataja selles kriisis on noor naine

Muutunud aeg ja koroonapandeemia on pannud ootamatusse olukorda kõikide eluvaldkondade esindajad. Kes olid enne ebavõrdses olukorras, on seda nüüd veel enam, tõdeb ka võrdõigusvolinik Liisa Pakosta. Siiski on ta seda meelt, et kriisist on võimalik ka õppida ning väljuda sellest ühiskondlikult targemana, kui me olime enne koroonakriisi. Näiteks paindlikuma töökorralduse tagamine, töö- ja pereelu edukam ühildamine on kindlasti oskused, mida hetkeolukorrast kaasa võtta.