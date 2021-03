Teedel valitsevad taas varakevadised olud

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi vihma. Hommikul on Ida-Virumaal teetemperatuur kergelt miinuses ja teedel on libeduseoht. Paiguti on udu, mille tõttu võib nähtavus teedel olla piiratud. Päeval on õhu- ja teetemperatuur plusspoolel.