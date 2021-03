Aravete kandis võetakse kevad vastu ehitamistuhinas

Ettevalmistamisel on Aravete vana katlamaja lammutustööd, kuid lammutamine lükkub suuresti sügisesse – projekti lõpptähtaeg on oktoobris. Lammutatava korstna juures on SW Energiale kuuluv konteinerkatlamaja ja enne ei saa töödega alustada, kui see on sealt pärast kütteperioodi lõppu ära viidud. Ka on sügiseks ära lennanud korstna otsas tavaliselt pesitsev kurepaar.