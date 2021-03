Ettevõtjad säilitavad koroona kiuste optimismi

Järva vallas on koroonaga õnnetult läinud Koerus, kuhu viirus end juba mitu korda sisse on pressinud. Kolmapäevaks oli Koerus asuvas Konesko masinatehases ettevõtte personalijuhi Katrin Perlini sõnul koroonaviirusesse nakatunud 17 töötajat.

Perlin märkis, et nende ettevõtte Koeru tehases töötab veidi alla 300 inimese, nii et olukord kõige hullem veel ei ole. Ta meenutas, et möödunud aasta lõpus pääses viirus Konesko Põltsamaa tehasesse, kus on umbes 60 töötajat. Tookord haigestus kümmekond inimest ja see andis juba rohkem tunda.