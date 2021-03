Läänemets: omavalitsused ei peaks katma esimeste haiguspäevade kulusid

Täna on Eestis üle poolte nakkuskolletest pärit töökohtadelt, uuringute järgi on kriisi aasta jooksul käinud haigena tööl iga neljanda töötaja töökaaslane. Haigena tööl käimise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et töölt puudutud perioodi eest saab inimene 30 protsenti väiksema palga ning peab kinni maksma esimese puudutud tööpäeva.