Valeuudiste pealetung proovib inimeste kriitikameelt

Juba aastaid on räägitud sellest, et üks internetiajastu suurimaid katsumusi on oskus infomeres orienteeruda. Eriti on see päevakorrale tõusnud viimase koroona-aasta jooksul, mil uut teavet tuleb peale nii palju, et tõde valest eristada on veelgi keerulisem.