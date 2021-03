Ma isegi ei kahtle, et AS Paide Vesi muutub lähiaastatel tundmatuseni. Kas see tähendab ettevõtte likvideerimist või põhitegevusala muutumist, ei oma tähtsust. Ma ei pruugi teada veeteenuse osutamisest kõike, kuid teenuse osutamisest konkurentsi puudumise tingimustes tean ökonomistina monopolide tegevust uurinuna ja juristina siiski üht koma teist.